Huobi запускает крипто-биржу в Австралии

Китайская криптовалютная биржа Huobi подтвердила начало торгов на своей новой австралийской платформе сегодня, 5 июля.

По данным Coinmarketcap, криптобиржа на данный момент занимает четвертое место, при этом объем ежедневного объема торгов на площадке составляет 713 миллионов долларов.

В объявлении криптобиржи Huobi упоминается, что торговые пары будут введены поэтапно в течение всего дня в четверг, с 10 утра, по времени Сиднея. Сначала для трейдеров будут предложены десять пар с австралийским долларом, включая Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ethereum Classic и Bitcoin Cash. Биржа добавила в своем анонсе:

“В будущем Huobi Australia будет поддерживать больше торговых пар для всех пользователей”.

Binance, в настоящее время крупнейшая биржа в мире с ежедневным объемом торгов около 1,3 млрд. долларов, переехала на Мальту, что также способствовало более тесному взаимодействию платформы с европейскими пользователями. Лидер рынка США, компания Coinbase также планирует создать специальный офис в Японии.

Подобно Японии, Австралия предъявляет строгие требования к компаниям, предоставляющим услуги хранения и обмена криптовалюты, тем не менее, подход властей страны к регулированию не раз подвергался критике в этом году и ранее.

Похоже, что нынешний ландшафт не является наиболее благоприятным, однако Huobi также планирует внести свой вклад в расширение принятия блокчейна местной экономикой через свою инвестиционную дочернюю компанию Huobi Capital и ее глобальный фонд глобальной экосистемы стоимостью 200 миллионов долларов США.