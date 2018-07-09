Робот-таракан HAMR научился плавать и ходить под водой (видео)

Помимо человекоподобных роботов, учёные также занимаются разработкой крошечных роботов, созданных по образу и подобию насекомых.

Проект под названием HAMR (Harvard Ambulatory Microbot) появился в 2013 году. Изначально «таракан» мог двигаться только по твёрдой ровной поверхности, однако в последней своей модификации учёные оборудовали робота специальными подушечками для лап, благодаря чему он научился держаться на воде. Поверхностное натяжение позволяет HAMR двигаться, и решающую роль в этом играют его крошечный размер (4,4 см) и вес (1,65 г). При этом таракан может переносить на себе небольшой дополнительный вес до 1,44 г.

На каждой подушечке расположены по паре асимметричных закрылков, с помощью которых робот передвигается. Если необходимо нырнуть, HAMR пускает электрический ток, преодолевая таким образом силу поверхностного натяжения. Под водой таракан также чувствует себя вполне уверенно благодаря водонепроницаемому покрытию из экологически чистого полимера под названием парилен.

Чтобы решить проблему выныривания, во время которого роботу приходится снова бороться с поверхностным натяжением, учёным пришлось усилить движение на передних лапах. Это увеличило его грузоподъёмность и перераспределило силу трения, когда он подымается из воды.