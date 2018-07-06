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Воздушным силам ВСУ передали модернизированный Ан-26

Воздушным силам ВСУ передали модернизированный Ан-26

Воздушным силам ВСУ передали отремонтированный и модернизированный заводом 410 гражданской авиации самолет Ан-26. Церемония передачи состоялась во время торжеств по случаю 70-летия завода.

“Мы выпускаем в небо очередной Ан-26 воздушных сил Вооруженных сил Украины. Я уверен, что будут и другие самолеты отремонтированы и подняты в небо профессионалами 410 завода. А в ходе реформирования оборонно-промышленного комплекса ваше предприятие будет стратегическим в авиационном кластере Укроборонпрома”, — сказал Президент Петр Порошенко во время торжеств.

По его словам, завод возобновил немало самолетов авиационного парка ВСУ, Нацгвардии, ГСЧС, и большое количество самолетов в рамках сотрудничества с международными партнерами Украины.

За время своего существования завод провел капремонт 6 тысяч самолетов, модернизацию более 40 тысяч двигателей.

По материалам УНН
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