Изменения конъюнктуры на мировых рынках сыграли против гривны - эксперты

В Украине за первый месяц лета доллар так и не опустился ниже отметки 26 грн. Последние дни гривна постепенно дешевела из-за активных закупок на фоне выходного в США 4 июля.

“Летом традиционно растут выручки аграриев, снижается импорт. Изменения конъюнктуры на мировых рынках сыграли против украинской национальной валюты. Цены на агропродукцию и металлы снижаются, что в перспективе приводит к удорожанию доллара в Украине”, – сообщил аналитик Андрей Шевчишин.

В июле курс валют будет балансировать в пределах 26-27 грн за долл.

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“Доллар может подешеветь до 26 гривен – котировки на межбанке падают. Не стоит сейчас спешить и покупать валюту по 26,2 гривен за доллар. На черном рынке цена упадет еще”, – говорит финансовый аналитик Виталий Шапран.

В прошлом месяце доллар укреплялся по отношению ко многим валютам мира.

“С середины июня китайский юань подешевел на 3,5 процента. До исторического минимума подешевела индийская рупия, турецкая лира регулярно обновляет минимумы с середины июня”, – говорит начальник управления дилинговых операций украинского банка Олег Ропяк.