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"Нафтогаз" приобрел Коболеву бронированный "Кадиллак"

"Нафтогаз" приобрел Коболеву бронированный "Кадиллак"

Служба безопасности НАК “Нафтогаз Украины” повысила степень мер безопасности главы компании Андрея Коболева.

Об этом сообщил источник ЭП.

Как сообщает источник, основное внимание было уделено предотвращению (предупреждению) внешних (уличных) угроз жизни и здоровью, в связи с чем было принято решение о переходе на использование главой “Нафтогаза” бронированного автомобиля – Кадиллак Эскалейд (Cadillac Escalade).

Этот автомобиль был приобретен в июне и зарегистрирован на компанию ОООУТН-Безопасность”. Она косвенно (через ООО “Корпоративный фонд “Укртранснафта”) принадлежит государственной “Укртранснафте”.

До перехода на использование бронированного автомобиля Коболев использовал гражданскую бюджетную Toyota Highlander.

В НАК “Нафтогаз Украины” не комментируют причин повышения мер безопасности Андрея Коболева.

Напомним, за три года управления госкомпанией Коболев получал неоднократные угрозы жизни и здоровью.

В 2015 году на него было совершено покушение – был обстрелян дом под Киевом, в котором он проживал на тот момент.

По материалам Економічна Правда
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