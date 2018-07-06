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Газпром раскрыл данные о своих британских активах

Газпром раскрыл данные о своих британских активах

Компания “Газпром” с согласия Министерства энергетики России раскрыла данные о своих активах на территории Англии и Уэльса по требованию английского суда.

По словам заместителя председателя правления “Газпрома” Александра Медведева, российский монополист выполняет все законы государств, где осуществляет деятельность, и все законные предписания судов. Вместе с тем было отмечено, что несмотря на исполнение требований суда, “Газпром” намерен оспаривать все действия украинского “Нафтогаза” по исполнению решения Стокгольмского арбитража.

Среди британских активов компании принадлежащий “Газпрому” пакет акций Nord Stream AG, находящийся у залогодержателя.

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“Это не означает нового обременения акций Nord Stream AG или их передачу каким-то образом в пользу Нафтогаза Украины. Еще 22 июня Газпром узнал, что английский суд 18 июня запретил любые сделки с активами Газпрома на территории Англии и Уэльса”, – сообщили в российской компании.

По материалам УБР
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