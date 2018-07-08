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За два года расходы украинцев на алкоголь и табак выросли почти на 60% - статистика

За два года расходы украинцев на алкоголь и табак выросли почти на 60% - статистика

В I квартале 2018 года украинцы потратили на алкогольные напитки и табачные изделия 37,9 млрд грн, что на 58% больше, чем в I квартале 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.

Также за два года довольно существенно выросли расходы украинцев на продукты питания и безалкогольные напитки. В I квартале 2018 года украинцы потратили на еду и безалкогольные напитки 211,9 млрд грн, что на 52,4% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

В целом конечные потребительские расходы украинцев за два года выросли на 47%.

Заметим, что за первые три месяца года украинцы потратили на алкоголь почти 38 млрд грн.
Между тем в мире растет потребление алкоголя. Так, в 2017 году общее потребление водки в мире выросло на 1,8% по сравнению с 2016 годом.

По материалам УНН
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