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Мошенники отмыли $761 млн при помощи криптовалют

Мошенники отмыли $761 млн при помощи криптовалют

К концу 2018 года преступники при помощи криптовалют скроют информацию о порядка $1,5 млрд, полученных незаконным способом.

Преступники стали гораздо чаще отмывать средства при помощи криптовалют в 2018 году, сообщает глава американской компании по кибербезопасности CipherTrace Дейв Джеванс.

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По данным исследования фирмы, за первую половину текущего года мошенники отмыли $761 млн, сообщает American Banker.

Для сравнения, за весь прошлый год эта цифра составила около $266 млн. По прогнозам специалистов, в 2018 году мошенники скроют порядка $1,5 млрд, полученных незаконным путем.

Компания CipherTrace разработала платформу с искусственным интеллектом для определения потенциальных источников отмывания денег.

На ней отображаются следы финансовых потоков и различная информация о текущем нахождении денег, включая страну и использовавшиеся биржи. Благодаря этому станет возможным определить происхождение транзакции из даркнета.

По материалам Финансовый клуб
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