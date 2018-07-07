LG создает складывающийся пополам смартфон

Компания LG разрабатывает собственный складной смартфон с гибким дисплеем.

Об этом свидетельствует патентная заявка, описывающая данную разработку.

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Патент LG описывает вполне обычный по внешнему виду смартфон, но он может складываться пополам и, таким образом, вдвое уменьшать собственные габариты.

Помимо большей компактности складная конструкция позволит снизить риск повредить экран при транспортировке. Специальный шарнирный механизм позволяет складывать дисплей под определёнными углами.

На кромках экрана расположено два магнита, чтобы смартфон случайно не раскрылся. При раскрытии экран автоматически включается, а в сложенном состоянии — выключается.

Также смартфон предусматривает две антенны, два динамика и два микрофона, расположенные под дисплеем сверху и снизу. Одна из камер будет размещена на задней панели, чтобы делать снимки в сложенном состоянии.

Пока неясно, когда именно LG сможет выпустить такой смартфон. В 2019 году складные смартфоны ожидаются от таких крупных производителей, как Samsung и Huawei, в Motorola тоже ведутся разработки в этом направлении.