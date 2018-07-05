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Складной смартфон Samsung получит изогнутую батарею

Складной смартфон Samsung получит изогнутую батарею

Складной смартфон Samsung Galaxy X, над которым уже довольно давно работает компания, получит согнутую батарею.

Об этом пишет GSMArena.

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По предварительной информации, основным новшеством гаджета должен стать его гибкий экран. Однако при его наличии и другие части смартфона должны быть гибкими.

Таким образом, в настоящее время производитель работает над созданием аккумуляторов для гаджета.

Ранее компания уже представила батарею на 210 мАч, однако ее емкости недостаточно для современного устройства. Новые аккумуляторы должны иметь емкость от 3000 мАч и более.

Также вероятно, что гибкой будет и матрица смартфона. Ожидается, что в производство Galaxy X поступит в 2019 году.

По материалам Корреспондент.net
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