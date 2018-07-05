Межбанк: доллар начал четверг со снижения

Вчера межбанк по доллару работал на условиях ТОМ из-за выходного дня в США, и основная часть клиентов перенесла свои сделки на сегодня. Бал правили спекулянты, которые на малообъемном рынке активно разогревали курс.

5 июля на торги выйдут как перенесенные со вчерашнего дня заявки, так и операции клиентов собственно за сегодня. По нашему прогнозу это увеличит статистику межбанка – до 400-430 млн долларов при совершении до 540-610 сделок.

Увеличит спрос скупка валюты “дочками” иностранных компаний для репатриации дивидендов (период активных покупок как раз приходится на эти дни), чем будут пытаться воспользоваться спекулянты, играя “на повышение” еще со вчерашних торгов.

Но параллельно с этим на торги выйдут и продавцы-экспортеры. Им надо закрывать свои хозяйственные операции начала месяца – выплаты зарплаты за июнь, арендные платежи и расчеты с контрагентами по сырью и материалам. Это приведет к увеличению предложения на межбанке и частично остудит пыл желающих “вздернуть” курс.

Как и вчера – куда пойдет рынок, покажет уже ход торгов в первые 2 часа сессии. Мы по-прежнему сохраняем свой прогноз на постепенное успокоение курса с общим трендом на стабилизацию ситуации за счет работы межбанка уже в обычном деловом ритме с поставкой валюты на условиях ТОД (все расчеты по гривне и валюте проходят одним днем). Доллар будет находиться в пределах коридора 26,35-26,50 гривен.

Нацбанк постарается не тратить ЗВР и не будет выходить на торги. Только если спекулянты разогреют котировки свыше 26,50 гривен – регулятор выйдет с продажей доллара, чтобы снизить накал страстей на межбанке.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,430 / 26,450

евро – 30,780 / 30,801

российский рубль – 0,4176 / 0,4181

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,1685 / 1,1686

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



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