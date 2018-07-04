Межбанк: курс не смог преодолеть планку в 26,45

Как мы и писали утром, межбанк снизил обороты, а курс доллара таки вырос и в течении дня находился в достаточно широком коридоре 26,32-26,45 гривен. Но за уровень продажи в 26,45 все же не перевалил.

Работа валютного рынка на условиях ТОМ из-за выходного в США традиционно снизила объемы операций. Зарегистрировано 482 сделки на сумму 290,84 млн долларов.

Отметим, с первых минут валютной сессии курс доллара начал расти за счет проведения операций на небольшие суммы и в основном в пределах внутри самих банков. Желающих работать на ТОМе было не очень много, что позволяло спекулянтам фактически играться курсом на небольших сделках. За первый час сессии курс декларативно вырос с 26,32/26,38 гривен до отметки 26,35/26,45.

К 12:00 рынок частично ожил в части “живых” сделок на торгах (зарегистрировано 102 сделки на сумму 55,56 млн долларов), а доллар котировался по 26,42/26,44. К обеду все желающие поработать на ТОМе уже почти завершили свои операции в пределах коридора 26,43/26,45 гривен, а количество операций выросло до 232 сделок на сумму 116,06 млн долларов.

После обеда котировки уже оставались на уровне 26,43/26,45 гривен до самого окончания сессии без значительных изменений. Большинство сделок прошло в пределах 26,40-26,44.

Низкий объем самого рынка, работа спекулянтов не только в формате “в две стороны”, но и с явной попыткой “разогреть” рынок – сегодня были основными причинами взлета котировок на казалось бы “тихом” рынке.

Мы трактуем это только как ситуативный и во многом эмоциональный рост котировок, который завтра завершится снижением курса. Как только компании войдут в привычный ритм без разрыва сроков отправки гривны и поставки валюты – обстановка на торгах улучшится.

Сегодня многие компании перенесли свои операции на завтра и поэтому вскоре ожидаем роста объема операций и стабилизацию межбанка.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,430 / 26,450

евро – 30, 775 / 30, 795

российский рубль – 0,4174 / 0,4180

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,1640 / 1,1641

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



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