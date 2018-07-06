Максим Пархоменко: “социальные” деньги от государства

В государственном бюджете Украины на текущий год для поддержания программ по социальной защите запланировано выделение сумы в объеме 260 млрд гривен.

С учетом общего объема бюджета и его расходной части на уровне в 1,199 трлн гривен сумма является немаленькой. В общих расходах “социалка” занимает порядка 22%.

Сама социальная помощь делится на несколько больших групп.

Наиболее крупная статья из них – это дотации на выплату пенсий, она съедает из наших 260 млрд порядка 141 млрд гривен. А это больше половины социальных расходов!

Вторыми по масштабу идут выплаты социальной помощи семьям – 57 млрд гривен. Данная помощь ориентирована на детей-инвалидов, детей сирот, малообеспеченных и многодетных семей.

Крупные дотации приходятся и на выплату жилищных субсидий. По своему объему данная трата сравнима с годовым бюджетом Министерства обороны Украины.

На этом фоне каплей в море кажутся дотации для переселенцев и чернобыльцев – в сумме на них приходится порядка 6 млрд гривен.

Несмотря на такие внушительные суммы, объем финансирования остается на крайне низком уровне. В связи с этим государство вводит дополнительные социальные программы, которые могут помочь улучшить жизнь украинцам.

При этом многие из нас отчетливо понимают, что не будут в будущем получать пенсии. Государство же для минимизации бедности населения пытается подтолкнуть наших граждан на открытие страховых полисов или предлагает инвестировать в различные негосударственные пенсионные фонды.

Для граждан, которые копят средства на пенсию, предусмотрена налоговая скидка от нашего государства. Эта же норма применима и к обучению в университете или лечению себя и родственников первой степени родства от различных болезней.

Ее общий размер зависит от уровня официальных доходов заявителя.

Рассмотрим на примере. На данный момент ставка НДФЛ в 2018 составляет 18%. Таким образом, при годовом окладе в 120,000 гривен (10 тыс. гривен/мес) сотрудник выплачивает порядка 21 600 гривен налогов.

При этом у него есть расходы, на которые он имеет возможность получить налоговую скидку.

Например, он заплатил за обучение в университете 20 тысяч гривен. От этих расходов и будет произведен расчет налоговой скидки. Общий размер данных затрат в 20 тысяч отнимут от полученных доходов. От которых доход до понесенных затрат составит 100 тысяч гривен.

С данной суммы будет выведен размер налога, который удержали бы с плательщика, если бы его доход составлял 100,000 * 18% = 18 000 гривен. Его и сравнят с прошлогодним налогом и разницу в 21 600-18 000 = 3600 выплатят в качестве скидки.

Также существуют более точечные программы кредитования для переоборудования жилья или покупки квартиры. Они не являются бесплатными, а просто компенсируют часть затрат населения по кредитам.

Наиболее популярные программы молодежного кредитования жилья. Под данную программу попадает любое жилье не старше 20 лет.

Квартира также, должна не превышать метраж. По закону член семьи имеет право на свои 21 квадратный метр жилой площади и еще плюс 20 квадратов на семью.

Так, семья из 4 человек может рассчитывать на кредит для квартиры общим метражом 104 квадрата.

Стоимость метра в такой квартире определяется правительством и она ниже реальных рыночных цен. Так, к примеру, для Киева стоимость одного квадрата будет равняться 12 тысячам гривен, при средних рыночных от 15 тысяч. Правда, оформить кредит могут люди до 35 лет. В приоритете молодые семьи.

Процентная ставка будет зависеть от состава семьи. Так, семьи без детей будут выплачивать 3% годовых за свою квартиру, семья с одним ребенком получит беспроцентный кредит, при наличии 2 детей государство компенсирует 25% тела кредита, 3 детей – 50% кредита.

Для получения такого кредита нужно встать на учет в местной администрации, получить жилье можно только по месту регистрации.

Реалии данной программы заключаются в том, что вам придется ждать и снова ждать. В зависимости от наполненности фонда этот срок может составлять полгода, а может увеличиться и на несколько лет.

При удачном стечении обстоятельств вы заключаете с фондом договор. Первоначально вам нужно будет внести сумму первого взноса в размере 6% и оплатить разницу между нормативной стоимостью и реальной на текущий момент.

При выборе новостроя сумму в 6% можно разбить на 2 части и заплатить вторую после получения документов с БТИ.

Важно понимать, что данная программа не работает лучшим образом, поскольку ее финансирование лежит на местных бюджетах. За счет этого ситуация по регионам сильно отличается.

Максим Пархоменко, аналитик Альпари