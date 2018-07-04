В январе-марте 2018 года доходы населения Украины составили 657,9 млрд грн, расходы – 679,9 млрд грн, а сбережения украинцев сократились на 22 млрд грн, сообщила 3 июля Государственная служба статистики.

Об этом пишет Сегодня.

По данным статистического ведомства, в первом квартале 2018 года номинальные доходы населения возросли на 23,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. При этом т.н.“располагаемый доход”, который может быть использован на приобретение товаров и оплату услуг, возрос на 25,2%.

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В Госстате подсчитали, что реальные располагаемые доходы населения, определенные с учетом ценового фактора, в первом квартале 2018 года увеличили сьна 10% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Располагаемый доход в расчете на одного человека за первые три месяца 2018 года составил 11370,2 грн, что на 3003,9 грн больше, чем за аналогичный период 2017 года.

По данным Госстата, при этом расходы населения в первом квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличились на 20,3%.

Напомним, как ранее отмечали в Национальном банке, инфляция в мае снизилась до 11,7% в годовом измерении (по сравнению с 13,1% в апреле) из-за серьезного замедления роста цен на продукты питания.

“Снижение инфляции в годовом измерении было ожидаемым, а ее майский показатель оказался несколько ниже траектории прогноза Национального банка. Это произошло в основном благодаря стремительному замедлению роста цен на продукты питания”, – сообщили НБУ.

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