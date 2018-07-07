Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 347 0

Из каких стран украинские заробитчане перечисляют домой больше всего денег

Из каких стран украинские заробитчане перечисляют домой больше всего денег

В течение января-марта этого года украинцы перечислили из-за границы домой 2 млрд 614 млн долларов – по официальным и неофициальным каналам. За весь прошлый год общая сумма составила 9 млрд 331 млн долларов.

Такие данные приводит Национальный банк Украины.

Читайте также: Более половины денежных переводов из России попадает в Украину неофициально – НБУ

Наибольшие поступления приходят из Польши: за весь 2017 год оттуда поступило 3 млрд 116 млн долларов, а за первый квартал этого года – 865 млн долларов.

Россия за поступлениями на втором месте: 1 млрд 359 млн долларов в прошлом году и 300 млн долларов за первый квартал 2018-го.

Из США в прошлом году перечислили 679 млн долларов, а за январь-март этого года – 192 млн долларов.

Большинство денег украинцы перечисляют из стран Евросоюза, где находятся на заработках. Суммы средств оттуда в пять раз больше, чем из стран СНГ: 1 млрд 640 млн долларов (ЕС) против 340 млн долларов (СНГ).

По материалам ТСН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018