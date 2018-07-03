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Более половины денежных переводов из России попадает в Украину неофициально - НБУ

Более половины денежных переводов из России попадает в Украину неофициально - НБУ

2/3 денежных переводов, которые частные лица отправили из России в Украину в I квартале, попали в нашу страну по неофициальным каналам.

Такие данные приводит Национальный банк в статистическом отчете об объеме и географии переводов украинцев.

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Так, по данным ведомства, за три месяца 2018 года украинцы из Польши перевели $865 млн. Больше из этой страны переводили только в III квартале 2017-го. Впрочем, удивительна вовсе не глубина денежного потока, который заробитчане отправляют в Украину, а каналы передачи средств.

По данным НБУ, только $46,2 млн. попали в Украину по официальным каналам (банковские и международные системы экспресс-переводов). По этому показателю Польша оказалась лишь на 9-м месте среди всех стран, откуда к нам поступают значительные объемы переводов физлиц.

Лидером в рейтинге «официальности» оказались США – все $192 млн, переведенные оттуда в Украину, очутились у нас официально. А вот из $300 млн. частных переводов из России только $90 прошли банковские учреждения и системы переводов.

Суммарно в Украину частники отправили $2,6 млрд. По официальным каналам при этом прошли менее половины переведенных средств – $1,16 млрд.

Больше всего валюты украинцы переводят из Польши, России, США, Чехии и Италии. Из этих пяти государств в первом квартале в нашу страну зашли $1,65 млрд.

По материалам УБР
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