В оккупированном Крыму продали украинские санатории

На оккупированном полуострове российские власти продали акции украинских санаториев “Мисхор”, “Дюльбер” и “Ай-Петри” за 1,5 миллиарда рублей – около 620 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба российского Министерства имущественных и земельных отношений Крыма.

Ранее эти санатории находились в государственной собственности.

Оккупационные власти решили их продать из-за того, что “высокий уровень износа санаториев требует значительных инвестиций”.

Победителем в аукционах стало ООО “Управляющая компания инфраструктурных проектов”.

Осенью 2017 года подконтрольный Кремлю парламент Крыма согласовал продажу ялтинских санаториев “Ай-Петри”, “Мисхор” и “Дюльбер”.