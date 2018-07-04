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Tesla построит самое крупное хранилище энергии

Tesla построит самое крупное хранилище энергии

Сообщается о готовящемся совместном проекте Tesla и The Pacific Gas and Electric Company (PG&E), одной из крупнейших электрических компаний США, наметивших создание в Калифорнии крупной аккумуляторной системы ёмкостью до 1,1 ГВт•ч

Новое хранилище энергии станет самым крупным энергетическим проектом Tesla с момента начала её деятельности.

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На прошлой неделе компания PG&E, обслуживающая около 16 млн потребителей в Северной и Центральной Калифорнии, представила в Калифорнийскую комиссию по коммунальным услугам (CPUC) на утверждение четыре новых проекта по созданию хранилищ энергии, в одном из которых будет участвовать Tesla.

Компания предоставит батарейные модули для совместного проекта в Мосс-Ландинге (Калифорния). Выходная мощность будущего хранилища энергии составляет 182,5 МВт в течение 4 часов. Ёмкость хранилища может быть увеличена до 1,1 ГВт•ч для обеспечения шестичасовой потребности клиентов, если PG&E выберет такой вариант.

По данным Управления энергетической информации министерства энергетики США, в 2016 году среднегодовое потребление электроэнергии американского потребителя коммунальных услуг составило 10 766 кВт•ч. Это означает, что предлагаемый проект поможет полностью обеспечить электроэнергией около 100 домашних хозяйств в течение всего года.

В случае одобрения CPUC первый из проектов PG&E будет запущен в конце 2019 года, остальные проекты – к концу 2020 года.

По материалам 3dnews.ru
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