У Android обнаружили уязвимость в безопасности

Исследователями обнаружена уязвимость в безопасности устройств на базе ОС Android, выпущенных с 2012 года, — сообщается в докладе исследователей.

«Дыре» в безопасности дали название RAMpag.

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Согласно описанию, RAMpage нарушает изоляцию между различными приложениями и операционной системой. Хотя обычно у приложений нет разрешения на чтение данных других программ, вредоносное приложение может проэксплуатировать RAMpage, получить права администратора и доступ к контенту на устройстве, в том числе к паролям, хранимым в браузере или менеджере паролей, личным фотографиям, электронным письмам, сообщениям, рабочим документам и пр.

Уязвимость RAMpage была обнаружена в подсистеме ION — драйвере памяти, используемом в Android, начиная с версии 4.0 Ice Cream Sandwich. В настоящее время исследователи находятся в процессе изучения уязвимости. По их мнению, проблема распространяется на Android-гаджеты, но может затрагивать и устройства Apple, домашние компьютеры и облачные серверы.

Специалисты протестировали атаку только на смартфоне LG4, но уверены, что уязвимость потенциально распространяется на устройства, поставляемые с памятью LPDDR2, LPDDR3 или LPDDR4, то есть практически все мобильные устройства, вышедшие с 2012 года.