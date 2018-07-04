Segway выпустит новый вид электророликов

Производитель персонального электротранспорта компания Segway-Ninebot выводит на рынок первый продукт в новой категории электроролики – Segway Drift W1 e-Skates.

Как говорится в сообщении, они используют технологию автоматической балансировки Segway, в основе которой более 800 патентов компании.

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Segway Drift W1 e-Skates в черно-белом дизайне выполнены для максимального удобства транспортировки, поскольку имеют низкий вес и компактные размеры. Их колеса спроектированы так, чтобы максимально стабилизировать ролики и облегчить управление ими. Конструкция включает специальные накладки для надежного сцепления с обувью.

Новый продукт впервые будет представлен на выставке IFA-2018 в Берлине.

Технические характеристики продукта и дата начала продаж Segway Drift W1 e-Skates будут объявлены в ближайшее время.