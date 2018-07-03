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Ведущий инженер Tesla ушел из компании

Ведущий инженер Tesla ушел из компании

Ведущий инженер американского автопроизводителя Tesla покинул компанию.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

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По ее данным, Даг Филд, занимавший пост вице-президента по инженерной работе, не вернется из своего длительного отпуска, в который он ушел в начале мая текущего года.

Как ожидалось, он должен был вновь выйти на работу через шесть недель, однако этого так и не произошло, сообщили источники издания.

Отмечается, что Tesla подтвердили газете, что Филд больше не является сотрудником компании и спустя пять лет работы в ней готов “двигаться дальше”. Уход Филда стал одной из самых заметных потерь в руководящем составе Tesla за последние два года, отмечает издание.

Филд работал в Tesla с 2003 года и, будучи ведущим инженером, отвечал за производство электромобилей. По данным газеты, именно он смог упростить инженерную конструкцию машины Model 3, добившись таким образом снижения расходов на ее сборку, что позволило уменьшить итоговую стоимость.

По материалам НВ
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