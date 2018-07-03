В Великобритании создали велосипед, который превращает мили в криптовалюту

Компания Loughborough запускает первый в мире «сrypto e-bike» – электрический велосипед, который превращает мили в криптовалюту.

Двухколесный TOBA был разработан компанией 50cycles в Charnwood Business Park, Великобритания. Он будет начислять уникальные криптовалютные токены за каждые достигнутые 1000 миль.

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С помощью платформы LoyalCoin за криптовалюту e-bike TOBA можно будет купить товары в нескольких брендовых магазинах или обменять ее на Litecoin, Bitcoin, XEM и Digibytes.

Основатель и генеральный директор 50cycles Скотт Снайт заявил, что e-bike по сути выступает в качестве мобильного «криптомайнера». Каждый поворот колеса TOBA будет фиксироваться и начислять токены. TOBA, стоимость которого составляет £2,595, представляет собой велосипед с электрическим двигателем.

Каждые 1000 миль разблокируют установленную сумму, эквивалентную около £20, что даст каждому из клиентов стимул для катания на своих велосипедах.

Электрические велосипеды TOBA должны поступить в продажу в сентябре этого года, к 15-летнему юбилею компании 50cycles.