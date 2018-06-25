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В аэропорту Амстердама появился первый европейский криптовалютный банкомат

В аэропорту Амстердама появился первый европейский криптовалютный банкомат

В аэропорту «Схипхол» в Амстердаме появился криптовалютный банкомат, в котором можно обменять евро на биткоины и эфир. Об этом говорится на сайте аэропорта.

«Схипхол» стал первым европейским аэропортом, в котором установлено такое устройство.

Планируется, что банкомат будет тестироваться в течение шести месяцев, после чего руководство аэропорта решит, нужен ли он пассажирам.

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По словам директора аэропорта «Схипхол» по развитию потребительских услуг Тани Дик, путешественники, вылетающие из страны, могут потратить оставшиеся евро на криптовалюту.

Помимо «Схипхола», биткоины можно купить в аэропортах Японии и Австралии.

По материалам hightech.fm
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