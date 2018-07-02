Азаров окончательно проиграл право на украинскую пенсию

Беглый экс-премьер-министр Украины Николай Азаров не смог восстановить себе через суд пенсионные выплаты за счет украинского бюджета, — следует из решения коллегии Верховного суда, обнародованного в Едином реестре судебных решений.

Таким образом, высшая судебная инстанция страны не удовлетворила иск экс-чиновника, и он окончательно лишен права получать пенсионные выплаты в Украине.

«В удовлетворении заявления ОСОБА_1 (Николая Азарова – Ред.), который действует через представителя – ОСОБА_2 (адвоката Александра Хоменко – Ред.), отказать», – следует из текста решения коллеги судей ВСУ.

Напомним, в своем иске Азаров оспаривал действия Пенсионного фонда Украины о прекращении начислений и выплаты ему украинской пенсии.

Кроме того, беглый соратник Януковича намеревался через суд заставить ПФУ возобновить выплаты и осуществлять их через отделения «Укрпочты» по месту регистрации.

Также в своем исковом заявлении экс-премьер просил Верховный суд отменить предыдущее решение суда, который не признал незаконными действия Пенсионного фонда, а лишь обязал рассмотреть его заявление о восстановлении выплат.

Но коллегия судей ВСУ не согласилась с доводами Азарова относительно других дел и признала, что оснований для пересмотра решения о неначислении пенсии на данный момент нет.

Как следует из вердикта суда, постановление ВСУ является окончательным и обжалованию не подлежит. Но в то же время, как следует из документа, судебное производство может быть возобновлено «со стадии, на которой оно было остановлено».