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Microsoft выпустит карманное Surface-устройство с двумя экранами

Microsoft выпустит карманное Surface-устройство с двумя экранами

Согласно многочисленным слухам, Microsoft работает над таинственным гаджетом Surface уже в течение как минимум двух лет.

Под кодовым названием Andromeda он неоднократно встречался в патентах и даже в коде операционной системы Windows 10.

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В распоряжении ресурса The Verge оказался внутренний документ Microsoft, в котором утверждается, что это будет карманное складывающееся пополам устройство с двумя экранами.

Microsoft описывает проект Andromeda как разработку, которая повлияет на дальнейшее направление в развитии линейки Surface и создаст «новую революционную» категорию устройств, размывающую грань между ПК и смартфоном.

«Это новый карманный форм-фактор устройств Surface, объединяющий инновационные аппаратные и программные достижения для создания действительно персонального и универсального средства», — говорится в документе.

Что известно об Andromeda? Это компактное мобильное устройство с двумя экранами и шарнирным механизмом посередине. Больше похоже на складной планшет. Максимально близко к этому описанию постарался подойти австрийский дизайнер Дэвид Брейер (David Breyer), который создал рендеры на основе существующих слухов и утечек.

Microsoft надеется выпустить Andromeda в текущем году вместе с аналогичными устройствами от OEM-партнёров компании, которые последуют её примеру.

По материалам ITC.ua
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