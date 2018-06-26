Microsoft внедряет визуальный поиск при помощи камеры смартфона в поисковик Bing (видео)

Эта функция очень похожа на Google Lens и другие подобные решения для быстрого распознавания объектов на базе искусственного интеллекта.
Новая функция визуального поиска доступна в нескольких приложениях, включая отдельное приложение Bing для iOS и Android, Microsoft Launcher для Android, Microsoft Edge для Android. Скоро она также появится в браузере Edge для iOS.
Представленную функцию можно использовать для поиска пород собак, известных достопримечательностей и даже объектов одежды.
Приложение попытается определить объекты на изображении, а если это какой-либо потребительский товар, то сразу же будет осуществлён поиск в интернете мест, где этот товар можно купить.