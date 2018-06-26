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Microsoft внедряет визуальный поиск при помощи камеры смартфона в поисковик Bing (видео)

Microsoft внедряет визуальный поиск при помощи камеры смартфона в поисковик Bing (видео)

Корпорация Microsoft внедрила новую функцию «визуального поиска» в свой поисковый сервис Bing.

Она позволяет пользователям сделать фотографию чего-либо при помощи камеры смартфона, а потом осуществлять поиск запечатлённых на снимке объектов или мест.

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Эта функция очень похожа на Google Lens и другие подобные решения для быстрого распознавания объектов на базе искусственного интеллекта.

Новая функция визуального поиска доступна в нескольких приложениях, включая отдельное приложение Bing для iOS и Android, Microsoft Launcher для Android, Microsoft Edge для Android. Скоро она также появится в браузере Edge для iOS.

Представленную функцию можно использовать для поиска пород собак, известных достопримечательностей и даже объектов одежды.

Приложение попытается определить объекты на изображении, а если это какой-либо потребительский товар, то сразу же будет осуществлён поиск в интернете мест, где этот товар можно купить.

По материалам ITC.ua
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