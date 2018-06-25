Windows 10 получил умную клавиатуру с ускорением

Microsoft не перестает улучшать свою Windows 10, постоянно наполняя ее все новыми и новыми опциями. В новой тестовой сборке Insider Preview, под кодовым названием Redstone 5, появилось несколько удобных решений для игр, ввода текста и улучшения для браузера Edge.

Главное нововведение – умная клавиатура SwiftKey, использующая особый метод ввода Swype – непрерывный ввод текста без отрыва пальца от клавиатуры. Как показала практика, скорость такого набора возрастает в несколько раз, опережая традиционный ввод нажатием на клавиши.

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SwiftKey автоматически определяет вводимые слова и исправляет, если пользователь совершил ошибку, а также умеет предугадывать следующее слово для ускорения набора текста.

Клавиатура SwiftKey работает исключительно на сенсорных экранах планшетов, моноблоков или ноутбуков с сенсорными экранами, а также поддерживает русский язык.

Напомним, что Microsoft приобрела SwiftKey в 2016 году и выпустила первое крупное обновление для версий iOS и Android в начале этого года.

Вместе со SwiftKey софтверный гигант также ввел изменения в режим Game Mode и игровую панель Windows 10.

Игровая панель обзавелась рядом полезных улучшений для геймеров и теперь позволяет увидеть частоту кадров в игре (FPS), загрузку процессора в процентах, использование количества видеопамяти графического ускорителя и использование системной памяти.