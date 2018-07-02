С 2019 года коллекторы станут активнее - юрист

С 1 января 2019 года банки должны будут формировать резервы под проблемных должников в размере 100% выданного кредита, поэтому сегодня банки проводят детальный анализ клиентской базы, чтобы выявить проблемных должников и сформировать кредитные портфели для продажи их коллекторам.

В соответствии с новыми требованиями НБУ, если должник значится в реестре должников, то любой другой банк также должен сформировать резервы под выданный ему кредит.

«Основной ажиотаж ожидается ближе к Новому году, когда банки уже окончательно сформируют кредитные портфели и готовы будут выставить их на продажу коллекторским компаниям», – говорит управляющий партнер Адвокатского бюро «Штокалов и Партнеры» Егор Штокалов.

Эксперты уверяют, что коллектор и банк имеют один объем прав и формальные угрозы коллекторов не несут никакой юридической нагрузки, а только хотят надавить психологически.

«Большинству физических лиц приходят уведомления о наличии у них долга до 500 грн. и угрозы обратиться в суд. Анализируя такие письма, следует обратить внимание, что на сегодняшний день судебный сбор за обращение в суд с иском о взыскании составляет более 1700 грн., соответственно утрачивается рентабельность судебного процесса по долгам менее 1700 грн», – подчеркивает Егор Штокалов.

Коллекторы также займутся и компаниями с просроченными кредитами. По словам юристов, банкам выгодно чистить свой баланс за счет мелких и необеспеченных кредитов. В таких случаях чаще всего проведение работ по взысканию не дает ощутимых результатов, а репутационные риски банка перекрывают ожидаемый доход.