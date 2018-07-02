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Windows 10 будет показывать рекламу в окнах, без возможности её блокировки

Windows 10 будет показывать рекламу в окнах, без возможности её блокировки

В будущих версиях Windows 10 не исключено появление рекламы в самой операционной системе, например, в окнах Explorer и в меню настроек.

Об этом сообщает издание Winfuture, пишет Сегодня.

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Один из разработчиков и специалистов Microsoft Рафаэль Ривера заявил на своей страничке в Twitter, что столкнулся с рекламным баннером в правой панели “Настроек Windows” – приложения Windows для изменения различных параметров операционной системы.

Более того, такую рекламу нельзя отключить, как это делают в браузере при помощи Ad Blocker’а.

Разработчик надеется, что это лишь пробная версия Windows 10, где Microsoft ищет идеи по монетизации, проверяя, не будет ли слишком навязчивой такая реклама внутри самой операционной системы.

В сети пользователи высказывают мнение, что подобные рекламные баннера будут демонстрироваться в недорогих сборках Windows 10 для развивающихся стран, например Windows 10 S.

По материалам Сегодня
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