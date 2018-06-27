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В этом году приватизация дала в госбюджет 50 миллионов - Минфин

В этом году приватизация дала в госбюджет 50 миллионов - Минфин

За январь-май 2018 года от приватизации государственного имущества поступило в государственный бюджет 49,8 млн гривень.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

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«От приватизации государственного имущества за январь-май 2018 года поступило в государственный бюджет 49,8 млн гривень», – говорится в сообщении.

Вместе с тем, в Минфине отмечают, что государственный бюджет за январь-май 2018 года был выполнен с дефицитом в сумме 9,2 млрд грн, в т.ч. дефицит общего фонда составил 14,2 млрд грн против запланированного на этот период дефицита в сумме 47,3 млрд гривень.

Справка Finance.ua:

  • Фонд государственного имущества рассчитывает в этом году получить от приватизации более 22 млрд грн.
  • Малая приватизация стартует уже в июле.
По материалам УКРИНФОРМ
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