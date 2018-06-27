Великобритания выделит Украине 35 млн фунтов помощи

Великобритания в течение следующих лет выделит Украине 35 млн фунтов (46,3 млн долларов) помощи.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в ходе визита в Данию.

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“В течение следующих лет мы будем давать 35 млн фунтов на гуманитарную помощь. Продолжим помогать украинской армии и будем помогать Украине бороться с дезинформацией России, будем помогать с разминированием, помогать тем 60 университетам, которые были вынуждены уехать с Донбасса”, – заявил он.