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Xiaomi зарегистрировала новый бренд для смартфонов

Xiaomi зарегистрировала новый бренд для смартфонов

Китайская компания Xiaomi выпускает мобильные телефоны под брендами Mi и Redmi, но недавно подала заявку на товарный знак для третьего бренда.

Новый бренд называется POCOPHONE, и первый телефон под этим брендом уже прошел сертификацию, пишет GizmoChina.

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По словам источника, Xiaomi подала заявку в ЕС на товарный знак POCOPHONE еще в конце мая. Таким образом, есть высокая вероятность, что выпущенные телефоны под этим брендом появятся в Европе.

Помимо регистрации товарных знаков, Xiaomi уже работает над первым устройством для запуска под новым брендом. Сообщается, что некий телефон с номером модели M1805E10A был сертифицирован NCC Тайваня на прошлой неделе.

По данным NCC, устройство изготовлено компанией Xiaomi Communications Technology Co., Ltd, но вместо Redmi или Mi в качестве торговой марки в документах указан POCOPHONE.

Спецификации устройства неизвестны, но документ NCC показывает, что он поддерживает полосы FDD-LTE 3, 7 и 8. Он также поддерживает GPS, ГЛОНАСС и BeiDou.

По материалам НВ
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