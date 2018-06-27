Andreessen Horowitz запустил криптофонд на $300 млн

Инвестиционная держава Силиконовой долины Andreessen Horowitz (a16z) запустила новый фонд в размере 300 миллионов долларов, ориентированный на криптовалюты.

Читайте также: Tether выпустил 250 миллионов USDT. Цена на биткоин пойдет вверх?

Фонд, как объясняется в опубликованном сообщении в блоге, будет называться «a16z» и, в частности, будет включать бывшего федерального прокурора и помощника прокурора США Кэтрин Хаун в качестве одного из его сопредседателей. Хаун также была названа последним генеральным партнером компании.

То, что инвестиционная компания будет стремиться к значительному расширению сферы своей деятельности в отрасли, неудивительно, учитывая, что силиконовая долина уже инвестировала миллионы в блокчейн-проекты и протоколы, построенные вокруг целого ряда вариантов использования новых тенологий, связанных с криптовалютой.

Фонд Andreessen Horowitz также инвестировал в ряд известных стартапов, в том числе крипто-компанию Coinbase.

Генеральный партнер фонда Крис Диксон отметил в сообщении, что новый криптофонд будет занимать долгосрочные позиции в своих инвестициях, пояснив: «Мы хотим, чтобы службы, основанные на криптографических протоколах, использовались сотнями миллионов людей и, в конечном счете, миллиардами людей».