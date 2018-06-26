Tether выпустил 250 миллионов USDT. Цена на биткоин пойдет вверх?

Согласно данным Omni Explorer, «Stablecoin Tether» (USDT), который, как утверждают основатели проекта, соотносится 1:1 к доллару США, выпустил 250 миллионов токенов вчера, 25 июня.

В конце марта Tether выпустил 300 миллионов токенов, что привело к небольшому росту цены на биткоин (BTC). Тогда этот шаг вызвал очередную волну критики проекта, основная суть которой заключалась в отсутствии публичного аудита проекта, чтобы подтвердить легитимность своих утверждений о том, что USDT относится к доллару США 1:1.

А недавно появилось исследование Техасского университета, согласно которому именно USDT стоит за манипуляциями цены на биткоин в 2017 году. Стоит отметить, что генеральный директор Tether опроверг эти обвинения.

Тот факт, что Tether публично разорвал отношения со своим аудитором в январе этого года – до появления результатов аудита – способствовало еще одной волне критики. Однако, на прошлой неделе появилось неофициальное заявление аудиторской компании, в котором она утверждает, что на самом деле финансовые резервы Tether примерно соответствуют количеству выпущенных токенов.

Основатель Litecoin (LTC) Чарли Ли заявил в своем твиттере, что 250 миллионов USDT можно сравнить с такой же суммой в долларах, которые депонируются на криптовалютные биржи, однако это не означает немедленный скачок цен.