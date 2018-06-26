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Tether выпустил 250 миллионов USDT. Цена на биткоин пойдет вверх?

Tether выпустил 250 миллионов USDT. Цена на биткоин пойдет вверх?

Согласно данным Omni Explorer, «Stablecoin Tether» (USDT), который, как утверждают основатели проекта, соотносится 1:1 к доллару США, выпустил 250 миллионов токенов вчера, 25 июня.

В конце марта Tether выпустил 300 миллионов токенов, что привело к небольшому росту цены на биткоин (BTC). Тогда этот шаг вызвал очередную волну критики проекта, основная суть которой заключалась в отсутствии публичного аудита проекта, чтобы подтвердить легитимность своих утверждений о том, что USDT относится к доллару США 1:1.

А недавно появилось исследование Техасского университета, согласно которому именно USDT стоит за манипуляциями цены на биткоин в 2017 году. Стоит отметить, что генеральный директор Tether опроверг эти обвинения.

Тот факт, что Tether публично разорвал отношения со своим аудитором в январе этого года – до появления результатов аудита – способствовало еще одной волне критики. Однако, на прошлой неделе появилось неофициальное заявление аудиторской компании, в котором она утверждает, что на самом деле финансовые резервы Tether примерно соответствуют количеству выпущенных токенов.

Основатель Litecoin (LTC) Чарли Ли заявил в своем твиттере, что 250 миллионов USDT можно сравнить с такой же суммой в долларах, которые депонируются на криптовалютные биржи, однако это не означает немедленный скачок цен.

По материалам Altcoin.info
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