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Минрегион введет SMART-специализацию регионального развития, - Геннадий Зубко

Минрегион введет SMART-специализацию регионального развития, - Геннадий Зубко

Стратегическое планирование регионального развития будет непременно содержать элементы SMART-специализации. Что значит – при реализации региональных проектов – внедрение инноваций, использование современных научных разработок, применение swot-анализа проектов, создание новых конкурентных видов деятельности.

Об этом на своей странице в написал Вице-премьер-министр – Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

«Это возможность направить синергию науки, бизнеса и местного самоуправления на совершенно новые инвестиционные перспективы регионов и вывести общины на новый уровень развития. Интегрируем методику ЕС SMART-специализации в стратегию регионального развития! Такие подходы и решения предложил Минрегион и в ближайшее время они будут вынесены на рассмотрение Правительства», – подчеркнул Геннадий Зубко.

По словам чиновника, элементы SMART-специализации должны быть обязательны в проектах регионального развития, в государственной и региональных стратегиях развития.

По материалам Урядовий портал
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