Олег Кузнецов: Украина и «Северный поток – 2». Что будет?

Идею возведения второго газопровода по дну Балтийского моря, который позволит напрямую качать газ из России в Германию в обход Украины, поддерживает множество стран. У них, конечно, имеются противники.

У каждой из сторон в данном вопросе свой интерес, свой мотив. Понимание этих мотивов уже дает ответ на вопрос касательно того, будет ли «Северный поток – 2» доведен до конца и сможет ли Украина этому воспрепятствовать.

Мотивы сторонников «трубы»:

Россия. Тут много объяснять не надо. Своими действиями российская сторона уже не раз доказывала, что рассматривает природный газ не как торговый ресурс, но в первую очередь – как инструмент давления на Европу. Постройка газопровода «Северный поток – 2» для нее – способ усилить это давление и показать свое влияние на регион.

Кроме того, Россия сможет максимально снизить свою зависимость от транзита газа через территорию Украины и дополнительно нанести этим экономический урон последней. Ведь потеря газового транзита обернется для Украины потерей 3% ВВП (такие данные приводит НБУ — авт.). Как ни крути, пощечина от России получается увесистая.

Германия. Немцы – одни из инициаторов реализации проекта «Северный поток – 2». Получив возможность напрямую получать газ России, они тем самым решают проблему своей зависимости от стран-транзитеров, а также газовых войн, которыми славятся Украина и Россия.

Для Германии это весомый аргумент. А еще, сконцентрировав на своей территории мощности сразу двух газопроводов, Германия своего рода превращается в «газовый центр» Европы.

Другие европейские страны уже будут зависеть от нее в плане газа, а сама Германия получит неплохой доход от его транзита. И от строительства тоже, потому как в нем задействованы сразу четыре немецкие компании.

При этом сами немцы не потратят ни копейки, все расходы берет на себя российская сторона. Сплошные выгоды, как уж тут отказаться? Тем более, выбирать есть из чего. Есть же еще США со своим сланцевым газом.

Но американский газ дороже. Да и доставлять его тоже труднее, все-таки Россия территориально ближе к Германии, чем Штаты.

Кроме того, отказ от американского газа имеет и политическую подоплеку. Трамп на данный момент ведет довольно агрессивную торговую политику.

Вспомнить хотя бы прошлогоднее усиление Вашингтоном пошлин на поставки европейских стали и алюминия. При этом американский президент требует от той же Германии, чтобы она отказалась от выгодного для нее «Северного потока – 2». Неравноценный обмен какой-то получается.

Швеция, Швейцария и другие страны, давшие согласие на строительство. Для большинства из них строительство «Северного потока – 2» экономически выгодно.

Например, в Швеции «Газпром» планирует разместить часть мощностей по строительству газопровода, соответственно, страна получит за это немалые «отпускные» в бюджет.

У Швейцарии все немного по-другому. Во-первых, на строительство газопровода подрядилась швейцарская компания Nord Stream AG, которая по завершении проекта принесет стране немалые дивиденды в виде выплачиваемых налогов.

Кроме того, доходы Швейцарии включают прибыль от фрахта трубоукладческой компании Allseas AG, которая тоже подрядилась на выполнение работ. Прибыль в данном случае составляет порядка 300 тысяч евро в день.

Схожая ситуация у Франции, Чехии, Нидерландов и ряда других европейских стран. Их крупные компании (французская Engie, чешская NET4Gas, нидерландская Wasco Coatings Europe BV и т.д.) также задействованы в постройке газопровода, что принесет им большую прибыль. Нежелание терять эту прибыль, а также, вероятно, портить отношения с крупным бизнесом, и руководит политическими силами этих стран…

Компания Engie, к слову, и вовсе является одним из акционеров «Северного потока-2». Она прямо заявляет о том, что будет поддерживать проект при любых обстоятельствах.

Мотивы противников «Северного потока – 2»:

К числу основных противников относятся Украина, США, Польша.

Украина. С Украиной все понятно. С открытием газопровода украинская транзитная труба практически опустеет, страна потеряет значительную часть своего бюджета и 3% ВВП вместе с ними. Для нас, для нашей страны, строительство «Северного потока – 2» – это действительно проблема.

Польша. У Польши проблема аналогична нашей. Она, как и Украина, рискует потерять возможность транзита газа и все вытекающие из этого выгоды.

Можно сказать, что обе страны на данный момент являются наибольшими критиками нового проекта, используя для этого любые возможности.

Проблема в том, что аргументов для блокировки строительства у обеих маловато. И Украина, и Польша синхронно обвиняют Россию в «газовом» давлении на Европу и призывают искать альтернативы российскому сырью.

Попытки решить все на высшем уровне пока ничего не дали. Еврокомиссия еще в прошлом году заявила, что не имеет полномочий для блокировки проекта «Северный поток – 2». Оказалось, что экспортные трубопроводы в нормативно-правовых актах ЕС не упомянуты, а европейское регулирование неприменимо к внешним поставщикам.

США. С другой стороны, есть США, которые также против строительства «Северного потока – 2». Для них Европа – важный рынок сбыта сланцевого газа. Упускать его им совершенно невыгодно. А в данном случае речь идет не только о том, чтобы упустить, но и уступить его России – стране, с которой у США довольно-таки напряженные отношения.

До недавнего момента все попытки США по блокировке проекта строительства нельзя было назвать эффективными. Американцы грозились санкциями, пытались воззвать к чувству справедливости европейцев, призывая их не дать обидеть Украину и Польшу необдуманными действиями.

Но в итоге введенные акции оказались не такими уж серьезными и явно недостаточными, чтобы предотвратить строительство.

Более того, в Америке сейчас складывается ситуация, когда правая рука действует отдельно от левой. Если американское правительство настроено против «Северного потока – 2», то вот крупные американские банки считают иначе.

Например, в ноябре 2017 года американский банк JP Morgan Chase совместно с японскими Mizuho Bank Ltd. и Sumitomo Mitsui Banking Corp. выдал «Газпрому» кредит на миллиард евро.

Это говорит только об одном: возможности Белого дома по ограничению доступа российских корпораций к международному финансированию очень ограничены. А значит, повлиять и на строительство особо он не сможет.

Что в итоге?

Вышесказанное наглядно доказывает, что противники «Северного потока – 2» явно проигрывают сторонникам. Не только в плане количества, но и по качеству аргументации.

Большинству стран новый газопровод предоставляет внушительные экономические выгоды, а заодно позволяет избавиться от транзитной зависимости.

А что есть у противников? По факту – ничего. Только угрозы и запугивания энергетической зависимостью Европы, которая и так всем очевидна. И которая, кстати, никуда не денется даже если «Северный поток – 2» не будут строить. Просто с его постройкой у Европы появляется больше бонусов, так почему бы ими не воспользоваться?

Ситуацию можно изменить, если предложить ощутимую альтернативу «Северному потоку – 2». Что-то, что заставит Европу изменить свои взгляды.

Возможно, если удастся решить угрозу намечающихся торговых войн между Евросоюзом и США, а также ряда других накопившихся между ними проблем, тогда удастся достичь и компромисса насчет «Северного потока – 2». Но в это верится слабо. Слишком выгоден в финансовом плане этот проект для Европы – как для стран в целом, так и для бизнеса.

Исходя из этого, можно предположить, что второму газопроводу на дне Балтийского моря все же быть. И Украине уже нужно готовиться к этому. Хотя бы – создать сектор возобновляемой энергетики, диверсифицировать и упорядочить поставки угля, а также поддерживать в безопасном и рабочем состоянии инфраструктуру своей атомной энергетики.

Олег Кузнецов, партнер Kreston GCG