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США введут запрет на иранскую нефть

США введут запрет на иранскую нефть

Власти США потребуют от всех зарубежных потребителей сырой нефти прекратить импорт этой продукции из Ирана с 4 ноября нынешнего года для обеспечения экономического давления на Тегеран.

Об этом заявил во время телефонного брифинга в Вашингтоне высокопоставленный представитель Госдепартамента США.

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“Да, с 4 ноября”, – отметил представитель внешнеполитического ведомства в ответ на вопрос относительно даты, когда США планируют применить ограничения.

Дипломат добавил, что они собираются изолировать иранские финансовые потоки, и намерены привлечь внимание к тотальной пагубной активности Ирана в регионе.

Также США будут готовы ввести санкции после указанной даты против международных компаний, если они будут финансировать иранский режим. С этой целью уже проводятся переговоры с зарубежными странами, во время которых США разъясняют свою позицию.

По материалам УКРИНФОРМ
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