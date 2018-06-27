LG V40 первым в мире получит пять камер - источник

Будущий флагманский смартфон LG V40 первым в мире получит пять камер.

Об этом пишет BGR со ссылкой на источник.

Двойная камера будет располагаться на фронтальной панели устройства, в то время, как на тыльной – тройная.

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Сообщается, что фронтальная камера будет задействована системой распознавания лица для разблокировки гаджета. Предполагается, что система будет аналогична той, которую получил флагман Apple.

Также ожидается, что смартфон получит “вырез” вверху экрана и дизайн в стиле LG G7.

По части тройной камеры сообщается, что она получит стандартный широкоугольный объектив, “сверхширокий объектив LG”, а информации по третьему сенсору пока нет.