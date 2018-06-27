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Польша будет покупать у США сжиженный газ

Польша будет покупать у США сжиженный газ

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG подписала в Вашингтоне 20-летнее соглашение с американскими фирмами Venture Global LNG i Port Arthur LNG о базовых условиях поставки сжиженного газа из США в Польшу.

С 2023 года Польша будет получать ежегодно 2 млн тонн газа LNG, который после регазификации составит около 2,7 млрд кубометров газа, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

“Согласно договоренности, стороны будут вести переговоры по конкретным пунктам 20-летнего соглашения о закупке компанией (PGNiG) ежегодно 2 млн тонн LNG, равной после регазификации 2,7 млрд куб. природного газа”, – говорится в сообщении польской компании.

Председатель правления PGNiG Петр Возняк заявил по этому поводу, что закупка американского газа позволит Польше диверсифицировать источники поставок газа, а также расширить возможности польской компании в качестве глобального игрока на рынке LNG. В частности, польская компания получит возможность перепродавать американский газ на международных рынках.

Поставки газа будут производиться с LNG терминала в Порт Артур в Техасе.

По материалам УКРИНФОРМ
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