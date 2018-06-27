США впервые с 2012 года вернулись на вершину рейтинга самых быстрых суперкомпьютеров Top500

Вчера была опубликована 51-я по счету редакция обновляемого дважды в год списка самых производительных суперкомпьютеров мира Top500, который в этом году празднует свое 25-летие.

Это обновление интересно сменой лидера, но не только.

Впервые с ноября 2012 года рейтинг возглавила система из США – это суперкомпьютер Summit. Его производительность в тесте Linpack – 122,3 PFLOPS (1015 вычислений с плавающей запятой в секунду). Система, произведенная IBM, установлена в Окриджской национальной лаборатории министерства энергетики США. Конфигурация Summit включает 4608 соединенных между собой интерфейсом Mellanox InfiniBand EDR 100 Гбит/с серверов, каждый из которых построен на двух 22-ядерных процессорах IBM Power9 и шести ускорителях NVIDIA Tesla V100.

Китайский суперкомпьютер Sunway TaihuLight с показателем 93 PFLOPS, который с июня 2016 года возглавлял данный рейтинг, в новой редакции опустился на второе место.

На третьем месте находится еще один американский суперкомпьютер Sierra, установленный в Ливерморской национальной лаборатории министерства энергетики США. Его производительность составляет 71,6 PFLOPS. В нем 4320 узлов, каждый из которых построен на двух процессорах IBM Power9 и четырех ускорителях NVIDIA Tesla V100. То есть, его вполне можно назвать младшим братом Summit.

Китайский суперкомпьютер Tianhe-2A, который в предыдущей версии рейтинга занимал второе место, в этом году пережил крупное обновление с заменой ускорителей Xeon Phi на сопроцессоры Matrix-2000, в результате чего его производительность увеличилась с 33,9 PFLOPS до 61,4 PFLOPS. Но модернизация ему особо не помогла, в новой версии рейтинга он занимает четвертое место.

Замыкает пятерку лидеров японская система ABCI, построенная Fujitsu, с показателем 19,9 PFLOPS. В этом суперкомпьютере используются 20-ядерные процессоры Intel Xeon Gold и ускорителей Nvidia Tesla V100.

И хотя суперкомпьютеры США занимают верхние места обновленного рейтинга, общее количество американских систем в TOP500 продолжает сокращаться. За последние шесть месяцев число компьютеров из США уменьшилось со 145 до 124, тогда как число китайских суперкомпьютеров увеличилось с 202 до 206. За Китаем и США по количеству систем в списке следуют Япония (36 суперкомпьютеров), Великобритания (22), Германия (21) и Франция (18).