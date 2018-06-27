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Экспорт украинского мороженого в этом году вырос на 23%

Экспорт украинского мороженого в этом году вырос на 23%

За 5 месяцев 2018 года в Украине произведено 42,8 тыс. тонн мороженого, что на 1,7% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Об этом сообщил президент Ассоциации украинских производителей “Мороженое и замороженные продукты” Игорь Бартковский.

“За январь-май объемы производства мороженого в Украине составили 42,8 тыс. тонн – рост на 1,7%. За этот период экспортировано 2,9 тыс. – рост объемов на 23,1%. В страны ЕС мороженого экспортируется 8% от общих объемов экспорта”, – отметил Бартковский.

Он также сообщил, что компании – члены ассоциации с 2016 года проходят добровольный контроль качества продукции. Продукция тестируется в лабораториях.

“Все протестированные в этом году образцы мороженого соответствуют нормам и требованиям”, – отметил Бартковский.

В 2017 году в Украине было произведено 96,8 тыс. тонн мороженого, что на 2,4% превышает объемы 2016 года, а экспортировано более 5 тыс. тонн – увеличение на 13,5%. Мороженое из Украины экспортируется в 50 стран мира.

По материалам УКРИНФОРМ
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