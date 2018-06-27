AT&T и Verizon научили дроны ремонтировать мобильную связь

После серии ураганов компании AT&T и Verizon запустили ремонтных дронов, которые восстановили мобильную связь в зоне бедствия.

Сообщает Комиссия связи США.

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Так, мобильный оператор AT&T оперативно восстановил связь в Пуэрто-Рико при помощи дронов, оборудованных модулями 4G.

Данное решение оператор назвал Cellular On Wings («Сотовая связь на крыльях»). Причем AT&T обеспечила связью не только своих клиентов, но и пользователей других мобильных операторов.

Другой оператор Verizon в данный момент проводит тестирование дрона массой 90 кг, который летает на топливе. Данный беспилотный летательный аппарат может обеспечить покрытием 4G территорию диаметром 1,6 км.

Вице-президент Verizon Майкл Хаберман (Michael Haberman) заявил, что подобные дроны вызывают большой интерес, так как они позволяют быстро наладить связь в тех областях, где она нарушена. Дроны Verizon начнут активно использоваться уже в этом году.