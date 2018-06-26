В Китае создали дрон-шпион, похожий на голубя (фото)

Правительство Китая планирует следить за жителями при помощи дронов с внешностью птиц. Беспилотники умеют летать в стае и наблюдать за жилыми районами, сообщает South China Morning Post.

В настоящее время свыше 30 государственных учреждений используют новые дроны в 5 провинциях для наблюдения за горожанами, больше всего беспилотников патрулируют Синьцзян-Уйгурский автономный район на западе страны, близ границы с Россией, Индией и Афганистаном. Китай считает этот регион очагом сепаратизма и улучшает слежку при помощи новых беспилотников.

Правительственную программу “Голубь” реализует Северо-западный политический университете в Сиане. Летательные машины внешне неотличимы от птиц, имитируют движения птичьего крыла, отлично маневрируют, почти бесшумны, малозаметны для человеческих глаз и невидимы для военных радаров. Каждый дрон оборудован камерой, GPS-датчиком и спутниковой связью.

Голуби-беспилотники провели свыше 2000 успешных вылетов, представители университета в Сиане говорят, что построили «немного» таких птиц, но выражают уверенность, что технология очень перспективная и будет востребована в гражданской авиации.