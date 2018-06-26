Нацкомфинуслуг ужесточит требования к руководителям финкомпаний

Согласно распоряжению, руководителем, главным бухгалтером или владельцем существенного участия в финансовом учреждении не может быть лицо, которое ранее в течение 6 месяцев одного года занимало аналогичную должность в компании, у которой были отозваны или аннулированы все лицензии.

Такая норма применяется в течение пяти лет со дня принятия такого решения регулятором.

Кроме того, на вышеуказанные должности не могут назначаться лица, отстраненные от управления финучреждением, если временная администрация установила нарушения законов и других нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность на рынке финансовых услуг (норма действует пять лет), а также если предприятие было признано банкротом и/или подвергнуто процедуре принудительной ликвидации (норма действует 10 лет).

Согласно проекту распоряжения, требования распространяются на руководителей и главных бухгалтеров страховых компаний, кредитных союзов, ломбардов и других финучреждений.

В Нацкомфинуслуг считают, что руководитель компании должен иметь высшее образование не ниже магистра, пройти курсы повышения квалификации и сдать экзамен на соответствие знаний профессиональным требованиям по типовой программе повышения квалификации руководителей, составленной по направлению деятельности финансового учреждения и утвержденной комиссией (72 часа).

Также иметь общий трудовой стаж не менее пяти лет, из которых стаж работы на руководящей должности – не менее двух лет, и не менее одного года – руководителем компании на рынке финансовых услуг (для председателя правления кредитного союза – стаж работы руководителем не менее одного года, на руководителя ломбарда требование не распространяется).

А также иметь безупречную деловую репутацию.