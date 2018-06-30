В Украине на 16 млн работающих приходится 1,7 млн безработных

Уровень безработицы в Украине постепенно снижается и по итогам первого квартала составил 9,7% против 9,9% кварталом ранее.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, собранные и проанализированные по методологии Международной организации труда.

А уровень безработицы среди населения работоспособного возраста составил 10%.

Так, в абсолютных показателях количество занятого населения в Украине в возрасте 15-70 лет составляла 16 млн человек, безработных — 1,7 млн человек.

В географическом и половом разрезе уровень занятости и безработицы оказался неравномерным.

Так, уровень безработицы среди женщин несколько меньше среднего по стране и составляет 9,1%. Так же 9,1% составляет уровень безработицы среди жителей городов.