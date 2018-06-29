Volkswagen запатентовал новый тип кресел (фото)

Volkswagen AG зарегистрировал патент на новый тип автомобильных кресел.

Главная особенность новинки – развитой подголовник, интегрированный со спинкой.

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У них необычная конструкция и чрезвычайно развит подголовник, который “обхватывает” голову водителя или пассажира с двух сторон.

Сиденья представили как в индивидуальном одноместном варианте, так и в виде двухместного диванчика.

Внешне они напоминают кресла в сидячих вагонах некоторых поездов или гоночные кресла нового поколения с боковой защитой головы.