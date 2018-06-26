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За четыре месяца экспорт в Британию вырос на $25,7 млн

За четыре месяца экспорт в Британию вырос на $25,7 млн

Экспорт товаров в Великобританию за четыре месяца этого года увеличился на 25,7 млн долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом в Facebook сообщила торговый представитель Украины Наталья Микольская.

“Экспорт товаров в Великобританию за четыре месяца этого года составил 186,7 млн долларов и увеличился на 25,7 млн долларов по сравнению с 4 месяцами 2017 года. В экспорте из Украины в Великобританию появилось 204 субпозиции (новые), это дополнительные 9,4 млн долларов экспорта товаров”, – написала Никольская.

Справка Finance.ua:

  • За четыре месяца текущего года экспорт товаров вырос на 12,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
  • Главным торговым партнером Украины остался ЕС с долей в 41,9% во внешнеторговом обороте товаров Украины.
По материалам УНН
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