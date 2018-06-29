Телевизоры готовят к фотореалистичному стандарту HDR10+

Samsung совместно с Amazon объявили о запуске лицензирования нового стандарта высокого динамического диапазона, получившего название HDR10+, пишет Сегодня.

HDR10+ – это будет 5-й крупнейший стандарт индустрии, который заменит текущий HDR10, и дополнит Dolby Vision, HLG и Advanced HDR.

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Новый стандарт вывода изображения включает поддержку динамического отображения тонов (Dynamic Tone Mapping).

У текущей технологии HDR10 отсутствует динамическое изменение уровней яркости черного цвета, поэтому видеоконтент обрабатывается как единый блок со статичными данными. Поэтому HDR10 порой бывает трудно добиться идеального соотношения яркости, насыщенности и контрастности.

HDR10+ создан для решения вышеописанной проблемы, позволяя уровням яркости изменяться в динамических моментах от одного кадра к другому на основе освещенности той или иной сцены.

Также в отличие от Dolby Vision, который лидирует по показателям яркости и цветовой насыщенности, HDR10+ будет открытым и бесплатным стандартом.

Стандарт HDR10+ будут продвигать такие гиганты, как Samsung, 20th Century Fox, Panasonic, а также Amazon и Warner Bros.

Первые телевизоры с поддержкой HDR10+ появятся в конце 2018 года.