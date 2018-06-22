Apple и Samsung вместе с автогигантами создают универсальный ключ для автомобилей

Более 70 компаний объединились в рамках Консорциума автомобильных подключений, чтобы создать новый стандарт Digital Key.

Такой ключ позволяет управлять центральным замком и заводить двигатели автомобилей при помощи смартфонов, пишет The Next Web.

Более 70 компаний, включая Apple, LG, Samsung, Panasonic, Audi, GM, BMW, Hyundai, NXP, Qualcomm и Volkswagen уже работают над стандартом Digital Key. Публикация этого стандарта должна не только помочь другим компаниям перенять эти функции, но и позволить владельцам предоставлять доступ к своим автомобилям другим пользователям через телефоны.

Идея состоит в том, чтобы использовать протоколы NFC или Bluetooth Low Energy, чтобы вы могли разблокировать свой автомобиль, когда находитесь в непосредственной близости от него, автоматически или вручную.

Цифровые клавиши также упростили бы управление доступом к транспортным средствам без необходимости присутствовать лично для передачи автомобиля, к примеру, своим знакомым.

Консорциум автомобильных подключений объявил также о начале разработки спецификации Digital Key Release 2.0 совместно с Apple, Audi, BMW, General Motors, Hyundai и другими компаниями. Выход Digital Key Release 2.0 ожидается в первом квартале 2019 года, новая версия предложит стандартизованный протокол аутентификации между автомобилем и умным устройством.

“Будет интересно посмотреть, как это будет реализовано в ближайшие несколько лет, тем более, что глобальный рынок обмена автомобилями продолжает расти”, – подчеркивает The Next Web.