Евросоюз ввел санкции против чиновников Венесуэлы

Совет Евросоюза принял решение включить 11 человек в санкционный список за нарушение прав человека и нарушение демократии и верховенства права в Венесуэле. Об этом говорится в сообщении на сайте Совета в понедельник, 25 июня.

В список попали вице-президент Венесуэлы по вопросам экономики Тарек Зайдан Эль-Айссами Мадди, вице-президент Делси Родригес, несколько высокопоставленных командиров венесуэльской армии, глава контрразведки и вице-президент избирательной комиссии.

Указанным лицам запрещается въезд на территорию ЕС, а их активы в европейских странах замораживаются.

“Это решение следует за выводами Совета, принятыми 28 мая 2018 года, в которых содержался призыв к дополнительным целенаправленных ограничительным мерам, которые не повредят венесуэльскому населению в ответ на недавние президентские выборы в Венесуэле”, – говорится в сообщении.

В ЕС считают, что выборы в Венесуэле не были ни свободными, ни справедливыми, а их результат не имел никакого доверия, поскольку избирательный процесс не был обеспечен необходимыми гарантиями демократии.

На этом фоне ЕС также призвал провести новые президентские выборы в соответствии с международно признанными демократическими стандартами и венесуэльским конституционным строем.

После сегодняшнего решения в санкционный список ЕС входят 18 венесуэльских должностных лиц.